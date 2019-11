Im Oktober startete das Umweltministerium in Mainz seine Solar-Offensive, zu der auch eine Förderung für Batteriespeicher in Kombination mit Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte und Kommunen gehört. Die Nachfrage privater Haushalte ist hoch und auch mit ersten Anträgen von den Kommunen erwartet die zuständige Energieagentur noch für dieses Jahr.Das "Solar-Speicher-Programm" im Zuge der Solar-Offensive startete vor fast einem Monat. Ähnlich zu anderen Landesförderprogrammen - etwa in Bayern oder Baden-Württemberg - ist der Andrang enorm. So hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz, die für die ...

