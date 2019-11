Mit unserer letzten Trading-Chance bei Cancom ISIN: DE0005419105 konnte man mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt bis zu 77 Prozent Gewinn in zwei Tagen realisieren, musste aber sehr gut auf den Gewinn aufpassen, denn die Aktie verabschiedete sich danach nach unten. Cancom hatte am 02. September sein Allzeithoch bei 56,60 Euro markiert und musste dann wieder kräftig abgeben. Nachdem Tief bei 45,90 Euro hat die Aktie jetzt wieder zurück in den kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...