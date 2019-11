Mit der neuen Filiale in Zürich Oerlikon verstärkt MoneyPark ab sofort die Präsenz in der Agglomeration Zürich.Der unabhängige Hypothekarspezialist MoneyPark wächst dank überaus robuster Kundennachfrage nach professioneller Hypothekarberatung stark und eröffnet an zentraler Lage in Zürich Oerlikon die zweite Filiale in der Stadt Zürich. Damit erschliesst MoneyPark die Wirtschaftsregion Zürich Nord und Glatttal noch besser und wird dort Käufer und Besitzer rund um das Thema Immobilien beraten und begleiten.

