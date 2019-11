FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 920 (925) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 185 (240) PENCE - BERENBERG RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 343 (326) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RESUMES CONVATEC WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 155 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RESUMES VICTREX WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 2700 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES FUTURE PLC WITH 'BUY' - TARGET 1562 PENCE - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 950 (890) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES INFORMA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 910 PENCE - LIBERUM RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 659 (580) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 120 (115) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES MARSTONS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 140 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob