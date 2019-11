Vontobel-Analyst: "Diese Ankündigung wirft die Frage auf, ob es ein Problem unter der Oberfläche gibt."Basel - Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza muss sich mitten in seinem Umbau und zum zweiten Mal in diesem Jahr einen neuen Chef suchen. Wie Lonza am Dienstag mitteilte, verlässt Konzernchef Marc Funk das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Bis ein Nachfolger für ihn gefunden ist, übernimmt Verwaltungsratspräsident Albert Baehny die operative Leitung des Konzerns aus Basel.

