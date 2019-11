Der Euro hat am Dienstag nicht von soliden Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren können.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag nicht von soliden Konjunkturdaten aus Deutschland profitieren können. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1015 US-Dollar und damit so wenig wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Händler führten die Verluste auf den etwas stärkeren Dollar zurück. Das zeigt sich auch beim Dollar-Franken-Paar, das mit 0,9959 Franken etwas höher steht.

