Die S&P Futures sind leicht in den Bereich der 3.090 gestiegen - Der Index korrigierte am Montag nach unten - Trumps Rede veranlasst die Händler zu Vorsicht - Nach drei aufeinander folgenden täglichen Fortschritten, darunter ein Anstieg zum Allzeithoch knapp unter 3.100, schloss der S&P500 am Montag mit moderaten Verlusten in der Region unter 3.090 ...

