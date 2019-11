Die deutsche Windenergiebranche steckt in der Krise, und das nicht erst, seit Enercon am Freitag einen Stellenabbau ankündigte. Doch beim Blick in den Nordex-Chart ist von Krise keine Spur, ganz im Gegenteil. Seit dem Septembertief bei 8,55 Euro hat die Aktie in einer mustergültigen Aufwärtsbewegung zugelegt, und zwar exakt +47,6%, wenn das heutige (bisherige) Intraday-Top bei 12,62 Euro als Referenz herangezogen wird. ...

