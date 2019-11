Der Deutsche Aktienindex verzeichnete in der Nähe von 13.270 Punkten einen Gewinn - Präsident Trump könnte heute eine Verzögerung der Zölle auf EU-Autos bekannt geben - Deutsche Wirtschaftsstimmung hat sich im November verbessert - Die deutschen Aktien werden am Dienstag überwiegend im positiven Bereich gehandelt und so verzeichnet der DAX zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...