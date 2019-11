Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag freundlich tendiert, ist jedoch hinter anderen Börsenplätzen zurückgeblieben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag freundlich tendiert, ist jedoch hinter anderen Börsenplätzen zurückgeblieben. Das war vor allem den grosskapitalisierten Papieren von Nestlé und Roche geschuldet. Grundsätzlich war die Stimmung jedoch gut, sagten Händler und verwiesen auf die Hoffnung, dass sich das internationale wirtschaftspolitische Umfeld in der näheren Zukunft...

