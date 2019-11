Linken-Chef Bernd Riexinger hofft nach der Wahl von Amira Mohamed Ali zur neuen Co-Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion auf eine gute Zusammenarbeit in Fraktion und Partei. "Das war eine demokratische Wahl", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



Die Fraktion habe dies entschieden und er hoffe, "dass das dazu führt, dass es eine gute Zusammenarbeit in der Fraktion und in der Partei gibt", so der Linken-Chef weiter. Es werde zeitnah Gespräche zwischen der Parteispitze und der neu gewählten Fraktionsvorsitzenden geben, sagte Riexinger.