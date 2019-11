Pink Lady® nahm an der letzten Ausgabe der Fruit Attraction vom 22. bis 24. Oktober 2019, in Madrid teil. Diese Handelsmesse bot einen strategischen Treffpunkt für die Vereinigung an dem Abend der neuen Saison, die in ein paar Tagen beginnt. Die Vereinigung erwartet, 195.000 Tonnen Pink-Lady®-Äpfel in Europa dieses Jahr zu ernten, ein Anstieg von fast 15% gegenüber 2018....

Den vollständigen Artikel lesen ...