An den Preisen für abpackfähige Speisekartoffeln haben sich gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen ergeben. Die Ernte der Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern ist weitestgehend abgeschlossen. Vereinzelt werden noch Stärkekartoffeln gerodet. Einige kleine Restpartien Frischware sind noch in der Verpackung. Der überwiegende Teil der Packware ist jedoch...

Den vollständigen Artikel lesen ...