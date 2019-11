"Die Too Good To Go App ist eine Lösung, die jeder Grossverteiler braucht. Wir sind uns mit den Betrieben einig, dass die Lösung genial ist."von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Rein, jährlich werden in der Schweiz gegen 2,5 Mio Tonnen Lebensmittel verschwendet. Wo liegen die Ursachen dieser Verschwendung? Bei der Überproduktion? Schlechter Einkaufsplanung? Lucie Rein: Die Ursachen für Food Waste sind vielseitig und fallen bei jeder Etappe der Wertschöpfungskette an, vom Feld zum Teller. In der Landwirtschaft kann es sowohl am Wetter...

