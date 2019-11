EUR/USD beschleunigt Abwärtsbewegung zur 1,1000 - Greenback Nachfrage belastet das Paar - Eurozonen Industrieproduktion, US CPI und Powell im Fokus - Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung bleibt in dieser Woche intakt und so testet der EUR/USD die 1,10 Unterstützung. EUR/USD schaut auf Daten, Powell Das Paar bleibt im ...

