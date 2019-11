Auch die Kostensenkung wird sich fortsetzen. So geht die Vereinigung von Stromgestehungskosten zwischen 2 und 8 US-Dollarcent pro Kilowattstunde bis 2030 und zwischen 1 und 5 US-Dollarcent pro Kilowattstunde bis 2050 aus.Etwa 200 Gigawatt Photovoltaik werden bis 2050 in Deutschland installiert sein. Diese Annahme trifft die IRENA in ihren neuen Bericht zur globalen Energiewende "Future of Solar Photovoltaic. Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects". Darin warden zwei Optionen für die weitere Entwicklung des Energiesektors untersucht. Die erste zeigt den ...

