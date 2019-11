Der EuroStoxx50 rutscht am Vormittag um 0,6 Prozent auf 3689,99 Punkte ab.Paris - An den europäischen Börsen ging es zur Wochenmitte wieder nach unten. Die Märkte spiegelten damit die erneute Unsicherheit für ein Teilabkommen im Handelsstreit wider. Die Kursgewinne der vergangenen Wochen fachten die Verkaufsbereitschaft zusätzlich an. Der EuroStoxx50 rutschte um 0,6 Prozent auf 3689,99 Punkte ab. Der französische Cac 40 sank um 0,49 Prozent auf 5890,45 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...