Die erneut gestiegene Unsicherheit im US-chinesischen Zollstreit sorgt auch an der Schweizer Börse am Mittwoch für Kursverluste.Zürich - Die erneut gestiegene Unsicherheit im US-chinesischen Zollstreit sorgt auch an der Schweizer Börse am Mittwoch für Kursverluste. Nachdem der Leitindex SMI bereits etwas tiefer gestartet war, hat er die Abgaben im weiteren Verlauf noch etwas ausgebaut. Dass er nicht noch tiefer im roten Bereich steht, ist vor allem den Kursgewinnen beim Schwergewicht Nestlé zu verdanken.

