Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Ankündigung von Tesla begrüßt, eine Produktionsfabrik in Brandenburg zu errichten, und den US-Autohersteller eingeladen, in die deutsche Batterieforschung zu investieren. "Über die Ankündigung von Elon Musk freue ich mich", sagte Karliczek der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



Für Berlin und Brandenburg und damit für Ostdeutschland sei das eine ausgezeichnete Nachricht. "Elon Musk entscheidet sich für einen zukunftsträchtigen Innovations- und Wirtschaftsstandort: Deutschland verfügt über hervorragend qualifizierte Fachkräfte und eine starke Forschung." Gerade in der Mobilität sei man weltweit führend und das wolle man bleiben, so die Ministerin. "Deshalb fördert mein Ministerium nicht nur eine starke Batterieforschung, die gerade auch für die E-Mobilität wichtig ist, sondern auch die Entwicklung von Technologien für das vollautonome Fahren. Alle Investoren können sich auch an dieser Forschung in Deutschland mit eigenen Beiträgen beteiligen", sagte Karliczek auch mit Blick auf Tesla.