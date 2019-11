In der Slowakei sind am Mittwoch mindestens 13 Menschen bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Mindestens 20 weitere Personen seien verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden am Nachmittag mit.



Der Vorfall hatte sich demnach im Bezirk Nitra im Westen der Slowakei ereignet. Den Behördenangaben zufolge war der Bus mit einem Lkw zusammengestoßen. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Rettungskräfte waren vor Ort.



Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte.