Ein Euro kostete um 13.15 Uhr 1,0897 Franken nach 1,0929 noch am Vorabend.Frankfurt am Main - Der Schweizer Franken hat am Mittwoch im Verlauf des Handels zu beiden Hauptwährungen zugelegt. Das Währungspaar EUR/CHF fiel am frühen Nachmittag unter 1,09 und USD/CHF unter 0,99. Zudem sank der Euro zum Dollar zeitweise unter die Marke von 1,10. Ein Euro kostete um 13.15 Uhr 1,0897 Franken nach 1,0929 noch am Vorabend, womit der Franken auf den höchsten Stand seit rund...

