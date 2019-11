" Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass soziale Interaktion an Orten gedeihen kann, wo die Anonymität der Fassaden schon abweisend wirkt."Ich bin in der Stadt aufgewachsen, in Fussweite vom alten Stadtzentrum entfernt in einem wunderschönen Quartier, dem die Konstanzer den Namen "Paradies" gaben. Es hat diesen Namen zweifellos verdient. Erstens liegt es prächtig, zum Seerhein, dem Teil des Rheins, der vom oberen Teil des Bodensees in den unteren Teil fliesst, sind es 200 Meter und zum See selbst knapp 1'000 Meter.

