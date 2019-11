In der ersten öffentlichen Impeachment-Anhörung sagten der US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, und der Diplomat George Kent aus.Washington - US-Präsident Donald Trump hat die erste öffentliche Kongressanhörung seit Beginn der Impeachment-Ermittlungen gegen ihn scharf kritisiert. Dies sei nichts als eine "Hexenjagd" und ein "Scherz", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington. Die Zeugen präsentierten nur Informationen aus...

