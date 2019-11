"alstria besitzt und verwaltet ein hochwertiges Portfolio von Büroimmobilien in den großen deutschen Bürozentren." Nachdem alstria ISIN: DE000A0LD2U1 am 04. November ein Allzeithoch bei 17,67 Euro markiert hatte, begann ein Abstieg bis 16,27 Euro am Mittwoch. Diesen Rücksetzer könnte man für einen passenden Einstieg nutzen. Die Aktie bewegt sich üblicherweise nicht in großen Sprüngen, was etwas Geduld bis zum Angriff auf das Allzeithoch verlangt ...

