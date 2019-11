FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 200 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4700 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 646 (640) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES ONESAVINGS BANK WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 530 PENCE - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.21% TO 7336 (CLOSE: 7351.21) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS FRESNILLO PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 580 (670) PENCE - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 865 (905) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 51 (47) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 285 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1020 (990) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 160 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 897 (947) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3500 (3250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STOBART GROUP LTD PRICE TARGET TO 168 (174) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 168 (275) PENCE - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 605 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 249 (278) PENCE - JPMORGAN RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 358 (338) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4700 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob