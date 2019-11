Der südkoreanische Photovoltaik-Hersteller geht davon aus, dass die Entscheidung des USITC keine Auswirkungen auf die ebenfalls laufenden Patentklagen in Deutschland und Australien haben wird. Wenn es zu der erwarteten summarischen Entscheidung kommt, will Hanwha Q-Cells in den USA unverzüglich Berufung einlegen.Hanwha Q-Cells zeigt sich wenig überrascht von der wohl in Kürze erfolgenden Anordnung eines Verwaltungsrichters im Patentrechtsverfahren vor der US Internationale Trade Commission (USITC). "Wir als Unternehmen schätzen die Entscheidung des Verwaltungsrichters, die eine Vorschau auf diese ...

