Die Produktion von Elektro-Autos wurde von den deutschen Autobauern lange belächelt. In der Gigafactory südlich von Berlin will Tesla Batterien - das Herzstück von E-Autos - bauen, aber auch Fahrzeuge und Antriebstränge.Die Produktion von Elektro-Autos wurde von den deutschen Autobauern lange belächelt. Jetzt sagt VW-Chef Herbert Diess: Der frühere Nischenhersteller von E-Autos, Tesla, habe sich inzwischen zu einem "Massenhersteller" gewandelt. Nun hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, in Brandenburg eine Großfabrik ("Gigafactory") für E-Autos zu bauen und in Berlin ein Design- und Entwicklungszentrum ...

