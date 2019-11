In der Anlage soll Lithiumhydroxid in Batteriequalität gewonnen werden. Die Investitionen für Labor und Produktion schätzt AMG auf 50 bis 60 Millionen US-Dollar.Die AMG Advanced Metallurgical Group N.V. (AMG) will eine Lithiumhydroxid-Raffinerieanlage in Sachsen-Anhalt bauen. Die deutsche Tochtergesellschaft AMG Lithium GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main habe mit der Planung zum Bau begonnen und bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt einen Antrag auf öffentliche Fördermittel für die Erstellung der Anlage gestellt. Sie soll in Elsteraue/Zeitz entstehen, wie das niederländische Unternehmen am Donnerstag ...

