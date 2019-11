Anleger, die eher die Risikofaktoren in ihrer Beurteilung übergewichten und daher pessimistischer gestimmt sind, brauchen deshalb nicht die Flinte ins Korn zu werfen.Zürich - In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die vor einer bevorstehenden Rezession warnen. "Zwar gibt es in der Tat einige Anzeichen der wirtschaftlichen Abschwächung. Wir sehen jedoch auch verschiedene positive Indikatoren, die auf eine erneute Erholung der Weltwirtschaft hindeuten. Sowohl unser Makromodell als auch unser Aktienmodell liefern weiterhin positive Werte.

Den vollständigen Artikel lesen ...