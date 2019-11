Das Mitglied des EZB-Rates, Francois Villeroy de Galhau, argumentierte am Donnerstag, dass die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland höhere Steuerausgaben rechtfertigen. In Bezug auf den Ausblick: "Es ist vernünftig zu erwarten, dass die kurzfristigen Zinsen kurz vor einer Talsohle stehen", sagte Villeroy. "Zinserhöhungen wären ein Fehler, kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...