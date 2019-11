Der weltweit tätige Versicherer will etwa im Bereich der Privatkunden wachsen und gleichzeitig die Profitabilität verbessern.Zürich - Die Zurich-Gruppe hat sich für die nächsten drei Jahre viel vorgenommen: Der weltweit tätige Versicherer will im Geschäft mit Privatkunden punkten, profitabler werden und den Aktionären weiterhin grosszügige Dividenden bezahlen. An der Börse werden die Pläne nüchtern zur Kenntnis genommen. "Wir haben uns für die nächsten drei Jahre sehr ehrgeizige Ziele gesetzt".

Den vollständigen Artikel lesen ...