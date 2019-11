John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank of New York, bekräftigte zu Beginn einer Konferenz zur asiatischen Wirtschaftspolitik bei der San Francisco Fed, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve eine Versicherung gegen die laufenden und potenziellen Risiken seien, und erklärte, dass die anhaltende Unsicherheit im Handel und in der Geopolitik ...

