Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat sich besorgt über die Erfolge der AfD gezeigt. "Der Aufstieg der AfD als stärkste Oppositionskraft im Bundestag macht mir besonders Sorgen. Manche Äußerungen von AfD-Politikern sind absolut inakzeptabel - erst recht nach dem Attentat von Halle", sagte Issacharoff dem "Mannheimer Morgen" (Freitagsausgabe).



Im Kampf gegen Antisemitismus wünscht er sich speziell geschulte Sicherheitskräfte: "Es ist ein kompliziertes Phänomen, das eine Vielzahl von Maßnahmen erfordert. Daher ist es so wichtig, dass die Polizei Spezialisten ausbildet, die alle Formen des Antisemitismus erkennen können", so der israelische Botschafter weiter. Dafür brauche man Ressourcen.



"Aber wie gesagt: Der entscheidende Faktor im Kampf gegen Judenfeindlichkeit lautet: null Toleranz", sagte Issacharoff.