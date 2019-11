Seit einiger Zeit gibt es auf private Sparguthaben nur sehr geringe oder gar keine Zinsen mehr: Dafür können derzeit allerdings Kredite zu günstigen Konditionen aufgenommen werden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins" favorisieren 58 Prozent der Befragten höhere Zinsen beim Gesparten und würden dafür teurere Kredite in Kauf nehmen.



32 Prozent bevorzugen niedrigere Zinsen auf das Ersparte und dafür günstigere Kredite. Für die Erhebung befragte Infratest dimap im Auftrag des "ARD-Morgenmagazins" am 12. und 13. November insgesamt 1.046 Wahlberechtigte. Die Fragestellung lautete: "Auf private Sparguthaben bei Banken und Sparkassen gibt es seit einiger Zeit nur sehr geringe oder gar keine Zinsen. Andererseits kann man dadurch Kredite zu sehr günstigen Konditionen aufnehmen. Was ist Ihnen persönlich lieber: niedrigere Zinsen auf Sparguthaben und dafür günstigere Kredite oder höhere Zinsen auf Sparguthaben und dafür teurere Kredite?"