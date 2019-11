Am 16. Oktober hatten wir den Abonnenten eine Trading-Chance mit RIB Software ISIN: DE000A0Z2XN6 präsentiert. Am 31. Oktober hatten wir unter der Überschrift "RIB Software: Wer dreht hier am Rad?" noch einmal nachgefasst. Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug aus dem RuMaS Express-Service vom gleichen Tag an: "Am 31. Oktober meldete das Unternehmen gute Wachstumszahlen für das dritte Quartal in Höhe von + 81,5% beim Umsatz und auch das operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...