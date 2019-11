Der Auftragswert für die Züge am Atlanta International Airport beläuft sich auf 600 Mio Dollar.Bussnang - Die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) und Stadler haben den Vertrag für die Lieferung von 127 METRO-Zügen mit zwei Optionen für je 25 weitere Züge unterschrieben. Den Zuschlag an Stadler hatte MARTA im Frühjahr dieses Jahres erteilt. Wie bereits kommuniziert, beläuft sich der Auftragswert auf über 600 Millionen Dollar. Die neuen Züge sind für den Einsatz am...

