Seit Jahren befinden wir uns auf einem extrem hohen Niveau an Beschäftigung. Grund dafür ist vor allem die gute Wirtschaftslage. Viele sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer bedeuten, dass entsprechend hohe Einnahmen in die öffentlichen Kassen fließen. Zusammengerechnet haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen im ersten Halbjahr aufgrund von Rekordsteuereinnahmen einen Überschuss von 45,3 Milliarden Euro erzielt.Von Dr. Volker MüllerLeider gibt es keine Garantie, dass es so weitergeht. Im Gegenteil, dunkle Wolken ziehen am Horizont auf: Die Industrieaufträge gehen zurück. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das nicht enden wollende Gezerre um den Brexit sorgen für Verunsicherung. Unternehmen brauchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...