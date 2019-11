Die Inflationswerte der Eurozone entsprachen den Markterwartungen - Der EUR/USD bewegt sich weiterhin seitwärts über 1,10 - Die von Eurostat am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), in der Eurozone im Oktober unverändert bei 0,7% blieb, um den Erwartungen der Analysten und der vorherigen ...

