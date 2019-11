Im Referentenentwurf ist die Streichung enthalten. Allerdings ist nicht alles erfreulich, was in dem Gesetzentwurf zu lesen ist. Nach pv magazine-Informationen konnte eine zusätzliche Absenkung der Solarförderung über die Anpassung des atmenden Deckels wohl verhindert werden. Der genaue Zeitplan, wie und wann der Entwurf verabschiedet wird, ist noch nicht ganz klar.Mit dem Kohleausstiegsgesetz scheint das Bundeswirtschaftsministerium nun auch die Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels bei der Solarförderung angehen zu wollen. Zumindest ist die Streichung im Referentenentwurf vorgesehen, der in dieser ...

