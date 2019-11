In einem Mehrfamilienhaus in Regensburg soll eine 40 Quadratmeter große Solarthermie-Anlage 50 Prozent des Wärmebedarfs decken. In dieser Woche wurde der 5 Meter hohe Wärmespeicher in den Rohbau eingesetzt. Der Wärmespeicher mit 9400 Liter Fassungsvermögen ist das Herzstück des Gebäudes und wird künftig die Wärme der Solarkollektoren speichern. Dank des ausgeklügelten solaren Heizsystems kann etwa die Hälfte des Energiebedarfs für die Raumheizung und das Warmwasser solar gedeckt werden. Jürgen Huber, ...

