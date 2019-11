Das BSI rechnet damit, dass die Pflicht für intelligente Zähler noch in diesem Jahr startet. Com-Metering hat eine neue Kurzanalyse veröffentlicht, die Empfehlungen für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen gibt, wenn der Rollout startet.Das Bundesamt für Sicherheit (BSI) in der Informationstechnik hatte Ende September den zweiten Smart-Meter-Gateway zertifiziert und die Aktualisierung seiner Marktanalyse angekündigt. Offiziell soll der Smart-Meter-Rollout starten, sobald ein drittes Gerät zertifiziert ist, womit noch in diesem Jahr zu rechnen ist. Derzeit brodelt die Gerüchteküche, wann der offizielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...