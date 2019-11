Der Interimstrainer des FC Bayern München Hansi Flick bleibt bis zum Ende des Jahres Trainer des Vereins. Das bestätigte Bayern Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins.



"Hasan und ich hatten in den letzten Tagen mehrere Gespräche mit Hansi. Gestern haben wir entscheiden, dass 'bis auf Weiteres' mindestens 'bis Weihnachten' heißt, und möglicherweise darüber hinaus", so Rummenigge am Freitagabend. Bayern hat unter Flick gegen Dortmund zuletzt einen 4:0-Sieg errungen. Die Jahreshauptversammlung ist die letzte von Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der den Posten abgeben wird.



Hoeneß selbst sagte zu seinem Abschied und der Zeit danach: "Es wird sicher interessant - ich selbst bin am meisten darauf gespannt."