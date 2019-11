In der EM-Qualifikation hat Deutschland am Samstagabend gegen Weißrussland mit 4:0 gewonnen. Matthias Ginter (41.), Leon Goretzka und zweimal Toni Kroos (55. und 83. Minute) schossen die deutschen Treffer.



Die Weißrussen hatten nichts entgegenzusetzen, selbst ein Elfmeter nach Foul durch Robin Koch konnte von Manuel Neuer pariert werden. Die schwachen Gäste konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich bei der DFB-Elf erneut Optimierungspotential in Sachen Effektivität offenbarte. Die parallel zwischen Nordirland und den Niederlanden ausgetragene Partie endete 0:0. In der EM-Qualifikationsgruppe C ist damit Deutschland auf Rang eins, vor den Niederlanden, Nordirland, Weißrussland und Estland.