Auf dem Grünen-Parteitag ist Annalena Baerbock mit 97,1 Prozent als Parteivorsitzende bestätigt worden, doch als Kanzlerkandidatin hätte sie es denkbar schwer. Nur 9 Prozent der Menschen in Deutschland trauen Baerbock das Kanzleramt zu.



Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für "Bild am Sonntag" ergeben. 70 Prozent trauen Baerbock den Posten nicht zu, 21 Prozent machten keine Angabe. Ihrem Ko-Vorsitzenden Robert Habeck (mit 90,4 Prozent im Parteivorsitz bestätigt) trauen immerhin 24 Prozent das Kanzleramt zu, 58 Prozent nicht (keine Angabe: 18 Prozent). Für "Bild am Sonntag" befragte Emnid am 14. November 2019 insgesamt 501 Menschen.



Fragen: "Trauen Sie Grünen-Chef Robert Habeck das Kanzleramt zu? Trauen Sie Grünen-Chefin Annalena Baerbock das Kanzleramt zu"