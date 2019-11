Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat für eine Regierungskoalition mit den Grünen geworben. Er wünsche sich "Grüne, mit denen eine Zusammenarbeit gut geht", sagte der baden-württembergische Innenminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben).



Strobl erinnerte daran, dass ein schwarz-gelb-grünes Jamaika-Bündnis 2017 "weder an der CDU noch an den Grünen" gescheitert sei. Die Frage bei den Grünen sei, "ob ihre pragmatische Schaufensterauslage und das, was im ideologischen Keller steht, zusammenpasst", so Strobl.