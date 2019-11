Vor der Kabinettsklausur in Meseberg hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl die Regierungskoalition zu größerer Disziplin aufgerufen. "Die Bundesregierung ist insgesamt viel besser als ihr Ruf. Da muss nur - gerade bei den Sozis - manches Gequatsche aufhören", sagte Strobl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben).



Die Bürger hätten "Konzentration auf die Sache" verdient. Als herausragende Aufgabe nannte Strobl den Netzzugang. Er frage sich, "wieso in einem Hochtechnologie- und Hochindustrieland so viele weiße Flecken sind".