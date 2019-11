Kleinere Flächen in der Stadt? Kein Problem, findet Aldi in London, wie Supermarktblog.com schreibt, und tauft City-Filialen zur besseren Unterscheidbarkeit "Aldi Local". In Deutschland macht der Discounter derweil sein Stammhaus lieber dicht, weil es ihm zu klein geworden ist. Passt das zusammen? Der Ladenrundgang im Supermarktblog. Lesen Sie mehr auf: Supermarktblog.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...