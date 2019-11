Am 13. November 2019 startete die Europäische Kommission in Brüssel die neue Market Observatory for Citrus fruit (Marktbeobachtung für Zitrusfrüchte). Aus diesem Anlass bat die Europäische Kommission Jose Antonio Garcia Fernandez, Direktor von Ailimpo und einer der Initiatoren der World Citrus Organization (WCO), die Struktur, Rolle und Ziele dieser neue geschaffenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...