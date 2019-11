"Das Ziel von flyBAIR ist es, dass die Bevölkerung Partner des Projekts wird. Wir wollen die Menschen in der Region aktiv integrieren und sie am Traum einer Berner Fluggesellschaft teilhaben lassen."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Ryf, Sie haben Ihr Amt am 1. Juli übernommen, in einer nach dem Aus für SkyWork Airlines sehr anspruchsvollen Phase für den Flughafen Bern. Was hat Sie an der Aufgabe gereizt? Urs Ryf: Der Flughafen Bern ist für mich eine Herzensangelegenheit. 1983 habe ich meine berufliche Laufbahn mit der Pilotenausbildung am Flughafen Bern begonnen. Die Herausforderung...

Den vollständigen Artikel lesen ...