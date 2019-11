Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag an die starke Performance vom vergangenen Freitag an und tendiert weiter nach oben.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montag an die starke Performance vom vergangenen Freitag an und tendiert weiter nach oben, gestützt insbesondere durch die starken Pharma-Schwergewichte. Das Intraday-Allzeithoch wurde in der Startphase auf 10'356,18 Punkte nochmals um einige wenige Basispunkte hinaufgeschraubt. Das seit Jahresbeginn laufende Rally zeigt somit noch keine...

